Россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, еще двумя ударили по ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты — по ТЭЦ. К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели», — написал он.

Он отметил, что Кременчугский НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны потерпели крупнейших атак и разрушений среди всей инфраструктуры Полтавской области.

Напомним, в результате вчерашнего ракетного удара по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещения спортивного клуба и промышленный объект.