В результате сегодняшнего ракетного удара по Николаеву поврежден 21 многоквартирный дом, 3 частных дома, трансформаторная подстанция, помещения спортивного клуба и промышленный объект.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— В домах повредило кровлю и балконы, выбило окна, выкрутило входную металлическую дверь, есть квартиры, где от ударной волны снесло межкомнатные стены. Два человека погибли, еще 20 получили ранения (16 из них госпитализированы, 4 — от госпитализации отказались). Среди раненых – 2 ребенка, — сообщил Александр Сенкевич.

На месте работают коммунальные службы. Они зачищают проезды от стекла, камней и мусора, помогают людям забить окна и двери. Аварийные бригады «Николаевгаза» и «Николаевоблэнерго» отрабатывают свои объекты.

Отмечается, что в сотрудничестве с волонтерами организован подвоз питьевой воды и горячего питания.

— Людям, нуждающимся в временном размещении, предоставлено убежище. Ликвидация последствий продолжается, — добавил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, враг ударил по городу сегодня утром, около 07:00.