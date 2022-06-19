Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.

В сюжете говорится, что случай Северодонецка — пример применения российскими войскам тактики «выжженной земли».

— Враг сносит с лица земли населенные пункты, дальше пытается продвинуться, но на этом участке он продвинуться не может, потому что Вооруженные Силы держат удар и враг несет большие потери, – рассказали бойцы.

Задача спецназовцев в Северодонецке — разведка, доразведка, наведение артиллерии, чтобы поражать технику и живую силу противника.

Отмечается, что ВСУ продолжают держать удар в Северодонецке. Враг не может выбить украинских бойцов из города, там продолжаются бои за каждый дом – с продвижением то одной, то другой стороны.

Ранее сообщалось, что украинским силам удается сдерживать российское нашествие на Северодонецк благодаря САУ Krab, полученным от Польши.