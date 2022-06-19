Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.
В сюжете говорится, что случай Северодонецка — пример применения российскими войскам тактики «выжженной земли».
— Враг сносит с лица земли населенные пункты, дальше пытается продвинуться, но на этом участке он продвинуться не может, потому что Вооруженные Силы держат удар и враг несет большие потери, – рассказали бойцы.
Задача спецназовцев в Северодонецке — разведка, доразведка, наведение артиллерии, чтобы поражать технику и живую силу противника.
Отмечается, что ВСУ продолжают держать удар в Северодонецке. Враг не может выбить украинских бойцов из города, там продолжаются бои за каждый дом – с продвижением то одной, то другой стороны.
Ранее сообщалось, что украинским силам удается сдерживать российское нашествие на Северодонецк благодаря САУ Krab, полученным от Польши.
Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины показали эксклюзивные кадры того, как бойцы ведут работу на окраинах Северодонецка.
В сюжете говорится, что случай Северодонецка — пример применения российскими войскам тактики «выжженной земли».
— Враг сносит с лица земли населенные пункты, дальше пытается продвинуться, но на этом участке он продвинуться не может, потому что Вооруженные Силы держат удар и враг несет большие потери, – рассказали бойцы.
Задача спецназовцев в Северодонецке — разведка, доразведка, наведение артиллерии, чтобы поражать технику и живую силу противника.
Отмечается, что ВСУ продолжают держать удар в Северодонецке. Враг не может выбить украинских бойцов из города, там продолжаются бои за каждый дом – с продвижением то одной, то другой стороны.
Ранее сообщалось, что украинским силам удается сдерживать российское нашествие на Северодонецк благодаря САУ Krab, полученным от Польши.