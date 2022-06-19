Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус предупреждает о возможном ракетном ударе сегодня по железнодорожной инфраструктуре.

Об этом он написал в Telegram.

— Есть информация, что сегодня возможны ракетные удары по объектам железной дороги в Черниговской области. Все соответствующие службы и руководители общин предупреждены, — сообщил Вячеслав Чаус.

Он призвал людей не игнорировать воздушную тревогу и при соответствующем сигнале находиться в укрытиях.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».