Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Очаков, погиб один человек, двое получили ранения. Повреждены жилые дома.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Также были обстрелы в селе Галициново Галицыновской громады, повреждены жилые дома. Потерпевших нет.

В результате обстрелов села Червоное Воскресенской громады прекратилась подача - энерго и - водоснабжения. Также в селе из-за вражеских обстрелов горело поле с озимой пшеницей.

Были обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома.

Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».