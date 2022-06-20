Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Очаков, погиб один человек, двое получили ранения. Повреждены жилые дома.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Также были обстрелы в селе Галициново Галицыновской громады, повреждены жилые дома. Потерпевших нет.
В результате обстрелов села Червоное Воскресенской громады прекратилась подача - энерго и - водоснабжения. Также в селе из-за вражеских обстрелов горело поле с озимой пшеницей.
Были обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома.
Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».
Вчера, 19 июня, оккупанты обстреляли Очаков, погиб один человек, двое получили ранения. Повреждены жилые дома.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Также были обстрелы в селе Галициново Галицыновской громады, повреждены жилые дома. Потерпевших нет.
В результате обстрелов села Червоное Воскресенской громады прекратилась подача - энерго и - водоснабжения. Также в селе из-за вражеских обстрелов горело поле с озимой пшеницей.
Были обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет, повреждены жилые дома.
Напомним, что за минувшие сутки российские оккупанты дважды обстреляли Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – «Калибрами».