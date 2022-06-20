В коллаборационной деятельности подозревается инспектор управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Николаевщины — он возглавил один из отделов в незаконно созданной оккупантами в Херсоне «администрации».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской прокуратуры.

«При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении главному государственному инспектору управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник, во время оккупации Херсона, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупационными властями России и начал «службу» в подчинении оккупационной администрации России. Предатель возглавил незаконно созданный в Херсоне отдел охраны окружающей среды и водных биоресурсов администрации РФ.

Напомним, замглавы Баштанского райсовета Татьяну Мезину, подозреваемую в коллаборационизме, не смогли отстранить.