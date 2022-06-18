15 июня в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание постоянных комиссий районного совета и 11 сессия Баштанского районного совета восьмого созыва. Рассматривался проект решения об отстранении замглавы райсовета Татьяны Мезиной и обращении в правоохранительные органы по поводу ее действий.
Однако голосов для принятия решения не хватило, рассказала «Суспільному» глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.
Заместитель председателя Баштанского районного совета Татьяна Мезина подозревается в коллаборационизме и сотрудничестве с российскими войсками в Снигиревке. Поэтому депутаты рассмотрели во время сессии вопрос о прекращении ее работы и обращении в правоохранительные органы относительно ее деятельности. Из 22 депутатов двое воздержались: Людмила Луценко («Наш край») и Людмила Маковенко («ОПЗЖ»).
— По поводу решения депутатов, которые воздержались, трудно сказать, это их решение. Возможно, после ознакомления с содержанием письма Мезиной, возможно, из своих каких-то соображений Людмила Луценко и Людмила Маковеенко приняли такое решение. Маковеенко сказала, что нет веры тому, что в прессе и в соцсетях пишут, пусть разбираются правоохранительные органы. А как будет заключение правоохранительных органов, потом будем мы решать. Вот так было, а против самого обращения никто не был, — рассказала глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.
По ее словам, повторно этот вопрос выноситься не будет. Депутат Баштанского районного совета Владислав Дмитриев выразил недовольство решением.
— Сегодня райсовет себя изжил, не вижу большой роли этой ветви власти. Для меня это просто непонятная позиция. У человека есть подозрения правоохранительных органов, сотрудничает с оккупантами и не хватает голосов поддержать обращение. И я не мог даже подумать, что это может произойти, — отметил он.
Ранее сообщалось, что оккупанты готовят в Снигиревке Николаевской области незаконный референдум по избранию «мэра» и «присоединению» города к аннексированному Россией Крыму. Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.
15 июня в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание постоянных комиссий районного совета и 11 сессия Баштанского районного совета восьмого созыва. Рассматривался проект решения об отстранении замглавы райсовета Татьяны Мезиной и обращении в правоохранительные органы по поводу ее действий.
Однако голосов для принятия решения не хватило, рассказала «Суспільному» глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.
Заместитель председателя Баштанского районного совета Татьяна Мезина подозревается в коллаборационизме и сотрудничестве с российскими войсками в Снигиревке. Поэтому депутаты рассмотрели во время сессии вопрос о прекращении ее работы и обращении в правоохранительные органы относительно ее деятельности. Из 22 депутатов двое воздержались: Людмила Луценко («Наш край») и Людмила Маковенко («ОПЗЖ»).
— По поводу решения депутатов, которые воздержались, трудно сказать, это их решение. Возможно, после ознакомления с содержанием письма Мезиной, возможно, из своих каких-то соображений Людмила Луценко и Людмила Маковеенко приняли такое решение. Маковеенко сказала, что нет веры тому, что в прессе и в соцсетях пишут, пусть разбираются правоохранительные органы. А как будет заключение правоохранительных органов, потом будем мы решать. Вот так было, а против самого обращения никто не был, — рассказала глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.
По ее словам, повторно этот вопрос выноситься не будет. Депутат Баштанского районного совета Владислав Дмитриев выразил недовольство решением.
— Сегодня райсовет себя изжил, не вижу большой роли этой ветви власти. Для меня это просто непонятная позиция. У человека есть подозрения правоохранительных органов, сотрудничает с оккупантами и не хватает голосов поддержать обращение. И я не мог даже подумать, что это может произойти, — отметил он.
Ранее сообщалось, что оккупанты готовят в Снигиревке Николаевской области незаконный референдум по избранию «мэра» и «присоединению» города к аннексированному Россией Крыму. Отмечается, что так называемый референдум в Снигиревке организовывают зам главы Баштанского райсовета Татьяна Мезина и бывший мэр города Александр Ларченко.