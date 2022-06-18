Татьяна Мезина

15 июня в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание постоянных комиссий районного совета и 11 сессия Баштанского районного совета восьмого созыва. Рассматривался проект решения об отстранении замглавы райсовета Татьяны Мезиной и обращении в правоохранительные органы по поводу ее действий.

Однако голосов для принятия решения не хватило, рассказала «Суспільному» глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.

Заместитель председателя Баштанского районного совета Татьяна Мезина подозревается в коллаборационизме и сотрудничестве с российскими войсками в Снигиревке. Поэтому депутаты рассмотрели во время сессии вопрос о прекращении ее работы и обращении в правоохранительные органы относительно ее деятельности. Из 22 депутатов двое воздержались: Людмила Луценко («Наш край») и Людмила Маковенко («ОПЗЖ»).

— По поводу решения депутатов, которые воздержались, трудно сказать, это их решение. Возможно, после ознакомления с содержанием письма Мезиной, возможно, из своих каких-то соображений Людмила Луценко и Людмила Маковеенко приняли такое решение. Маковеенко сказала, что нет веры тому, что в прессе и в соцсетях пишут, пусть разбираются правоохранительные органы. А как будет заключение правоохранительных органов, потом будем мы решать. Вот так было, а против самого обращения никто не был, — рассказала глава Баштанского районного совета Наталья Олейник.

По ее словам, повторно этот вопрос выноситься не будет. Депутат Баштанского районного совета Владислав Дмитриев выразил недовольство решением.

— Сегодня райсовет себя изжил, не вижу большой роли этой ветви власти. Для меня это просто непонятная позиция. У человека есть подозрения правоохранительных органов, сотрудничает с оккупантами и не хватает голосов поддержать обращение. И я не мог даже подумать, что это может произойти, — отметил он.