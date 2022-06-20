Следователи открыли уголовное производство о хищении оккупационными властями избирательной документации из Государственного архива Херсонской области.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

— Во временно оккупированном городе Херсоне представители оккупационных властей ворвались в Государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. По предварительной версии, персональные данные избирателей города Херсона и области могут быть использованы оккупантами для организации псевдореферендума для изменения территориальных границ Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление о преступлении поступило от представителя Государственного архива Херсонской области.

По его словам, 7 июня в помещение архива пришли трое неустановленных мужчин, которые имели «удостоверение» работника созданной оккупационными властями российской федерации «Военно-гражданской администрации Херсонской области».

Оккупанты угрожали работникам учреждения применением автоматического оружия, таким образом они незаконно изъяли из архива 15 коробок с избирательной документацией. Там были и списки избирателей по очередным выборам Президента Украины в 2019 году.

Пренебрегая всеми нормами и законами, представители оккупационных властей таким образом пытаются сымитировать волеизъявление жителей Херсонской области и ускорить узаконение своей власти, информируют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее оккупанты в Херсоне составляли списки заброшенных квартир для размещения своих военных.