В Черном море корабельная группировка РФ уменьшилась на один ракетный корабль постоянного присутствия, сейчас их остается там два.

Об этом информирует оперативное командование «Юг».

Помимо ракетных кораблей в Черном море также находятся 3 подводные лодки и 3 больших десантных корабля.

— Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается, — отметили в командовании.

Как сообщалось, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 оккупантов и 9 танков. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.