За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 оккупантов и 9 танков. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ

Общие боевые потери врага с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 800 (+200),

танков – 1 477 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3 588 (+11) ед,

артиллерийских систем - 749 (+4) ед,

РСЗО - 238 (+3) ед,

средств ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов - 216 (+0) ед,

вертолетов - 181 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 (+3) ед,

крылатых ракет – 130 (+0) ед,

кораблей/катеров - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 527 (+4) ед,

специальной техники – 55 (+0) ед.

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.