За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 оккупантов и 9 танков. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери врага с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:
Напомним, что за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 200 оккупантов и 9 танков. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ
Общие боевые потери врага с 24.02 по 20.06 ориентировочно составили:
Напомним, что за минувшие сутки украинские военные на южных рубежах обороны уничтожили 28 захватчиков, вражескую технику, включая пушку-гаубицу, беспилотник и танк.