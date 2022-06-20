Журналисты показали, как где-то в пшеничном поле Николаевской области украинские артиллеристы используют по назначению отобранную у россиян «Мсту-Б».

Сюжет опубликован немецким изданием T-Online.

Гаубица, из которой оккупанты раньше обстреливали Николаевщину, теперь стоит на страже регионе и разит позиции врага прицельным огнем. Так как подобное вооружение применяется Украиной, захваченная «Мста-Б» сразу пошла в бой.

— Между Николаевом и Херсоном, — неопределенно сообщили СМИ о месте, где был получен драгоценный трофей.

Напомним, в ходе успешных контратак на Николаевско-Херсонском направлении под контроль Украины вернулась САУ 2С3 «Акация», ранее побывавшая в плену.