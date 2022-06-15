В ходе успешных контратак на Николаевско-Херсонском направлении под контроль Украины вернулась САУ 2С3 «Акация», ранее побывавшая в плену.

Об этом пишет Forbes.

Так как масштабная война против России продлжается вот уже как четвертый месяц, существует техника, по несколько раз в месяц переходит из рук в руки.

— 152-миллиметровая гаубица 2С3 на гусеничном ходу, которую украинские войска вдоль южного фронта, как сообщается, захватили у русских, предположительно, во время поэтапного контрнаступления Украины на оккупированный Россией Херсон, — передает корреспондент Forbes.

На затрофеенной САУ параллельно были заметны как знаки отличия РФ в виде буквы «Z», так и стойкая украинская маркировка в виде белой вертикальной полосы, что позволяло отличать родственную технику под контролем России.

— То есть эта 2С3 дважды становилась трофеем, — добавил журналист.

Напомним, полковник Роман Костенко, воюющий на юге страны, считает главной задачей украинского контрнаступления на Херсонщине выбивание россиян с правого берега Днепра.