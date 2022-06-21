Сегодня утром, 21 июня, в Николаеве прогремели взрывы. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В то же время, вчера, 20 июня, оккупанты обстреляли Широковскую, Первомайскую громады, Березнеговатскую громаду, город Очаков, поселок Первомайский и село Лиманы.

По информации ОВА, в результате обстрелов поселка Первомайское повреждены хозяйственные подсобные помещения и горела сухая трава. В селе Лиманы Галицыновской громады возник пожар жилого дома и сухой травы. Потерпевших нет.

Ранее сообщалось, что вчера, 20 июня, четыре ракеты Х-31А из вражеского истребителя и одна ракета типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса были направлены на Очаков и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Потерпевших нет.