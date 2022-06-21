В городе Чугуев на Харьковской области оккупанты дистанционно заминировали несколько жилых кварталов, взрывотехники сейчас проводят разминирование.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко, пишет Укринформ.

— Утром были дистанционно разбросаны противотанковые мины. Они имеют механизм самоуничтожения. Уничтожаются в течение от одного до 48 часов — в зависимости от температуры окружающей среды, что представляет большую опасность для местных жителей, — сказал Владимир Тимошко.

По его данным, мины забросили на значительную территорию – несколько жилых кварталов.

— Сейчас взрывотехники Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, а также Вооруженных Сил осуществляют разминирование местности, — отметил руководитель областной полиции.

По данным Харьковской ОВА, речь идет о минах ПТМ-1. Минирование ими проводится с помощью реактивных систем залпового огня, в частности «Ураган», или вертолетной системой дистанционного минирования, только на почву. Она имеет зеленый, серо-зеленый, желто-серый или коричнево-серый цвет.

Руководитель ГУ Нацполиции в области также подчеркнул, что враг усилил обстрелы Харькова из пограничных районов, где захватил часть населенных пунктов, а также ежедневно наносит ракетные удары.

— Каждый день совершаются обстрелы по Золочевскому и Дергачевскому направлениям из Казачьей Лопани (захваченный поселок на Дергачевщине, — прим.), из Гоптовки (пограничный пункт пропуска) на Пятихатки (поселок, который административно входит в Киевский район Харькова), направление из Липцев (захваченный поселок Харьковского района) на Харьков, из Старого Салтова на Харьков и направление из Чугуева на Харьков, — отметил руководитель полиции.

Как сообщалось, российские захватчики в Харьковской области смогли достроить понтонную переправу. Ее перебросили через реку Оскол, что вблизи поселка Купянск-Узловой.