Российские захватчики в Харьковской области смогли достроить понтонную переправу. Ее перебросили через реку Оскол, что вблизи поселка Купянск-Узловой.

Об этом говорится в материале «Схем» Радио Свобода.

Как отметили журналисты, враг может ею пользоваться. А узнать о готовности понтонной переправы удалось благодаря спутниковому снимку, сделанному 19 июня.

Фотографию сделали с помощью спутника Planet Labs. Она демонстрирует, что переправу российские захватчики построили вблизи разрушенного железнодорожного моста. Поэтому теперь оккупанты могут перебрасывать как живую силу, так и технику через реку Оскол.

Журналисты показали снимок военным экспертам. Последние пришли к выводу, что строительство, а также монтаж переправы враг завершил. Об этом также свидетельствует тот факт, что строительная платформа с катерами оккупантов отведена на безопасное расстояние.

В «Схемах» заметили, что начали строить переправу враги 3 июня. По крайней мере, сам процесс постройки зафиксировали спутники в этот день.

Анализ спутниковых фотографий, сделанных ранее, натолкнул на вывод, что до 3 июня оккупанты этой переправы не строили. По крайней мере, до 26 мая. А вот уже 30 и 31 мая можно было увидеть первые признаки, свидетельствовавшие о готовности врага организовать себе возможность транспортировки через реку Оскол.

О строительстве понтонной переправы говорили в Генштабе. Там сообщали об активности врага в этом регионе. Согласно данным ведомства, оккупанты пытаются восстановить транспортную инфраструктуру. Поэтому захватчики работают над построением понтонно-железнодорожных переправ через реки на тех территориях, которые находятся под их оккупацией.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики получили детальную техническую документацию о строительстве «Крымского моста».