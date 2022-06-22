Во Львовской области раскрыли схему ввоза из-за границы компьютерной техники, мобильных телефонов и брендовой одежды под видом гуманитарной помощи на общую сумму 70 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранители выявили факт перевозки через государственную границу компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью.

Отмечается, что при осмотре грузовика с полуприцепом, якобы перевозившего гуманитарку, обнаружено и изъято 14 паллет и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость превышает 70 миллионов гривен.

На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные лица.

Напомним, во вторник, 21 июня, Верховная Рада вернула таможенные пошлины и налогообложение на импортные товары и растаможку авто.