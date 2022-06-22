Россия имитирует ракетные удары по территории Эстонии, в Минобороны считают ситуацию серьезной.

Об этом финскому изданию Iltalehti заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, пишет «Европейская правда».

Согласно источникам в НАТО, в последние дни Россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии. Салм подтвердил информацию об Эстонии.

— В настоящее время проходят учения, на которых россияне имитируют ракетные удары по территории Эстонии, — сказал он.

Согласно источникам в НАТО, российские вертолеты отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.

— Россияне считают, что мы не заслуживаем независимости. Их недавние операции и стратегические коммуникации подтверждают этот вывод, — предупредил он.

Ранее Эстония сообщила о нарушении российским военным вертолетом ее воздушного пространства.

Кроме того, российский вертолет Mи-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.