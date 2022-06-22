На востоке Афганистана утром 22 июня произошло мощное землетрясение, в результате чего погибли по меньшей мере 920 человек и еще 600 получили ранения. Власти предупреждают, что количество жертв еще может возрасти.

Об этом сообщает Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в сельской горной местности вблизи границы с Пакистаном. Землетрясения обычно наносят значительный ущерб в Афганистане, поскольку в сельских районах жилье имеет нестабильные конструкции и плохо построено.

Спасательные работы, вероятно, будут сложными, ведь многие международные агентства помощи выехали из Афганистана после того, как группировка «Талибан» захватила страну в 2021 году.

Напомним, в прошлом году землетрясение магнитудой в 7,1 балла сотрясло берега Японии.