Российские войска временно захватили ещё два населенных пункта в Луганской области неподалеку от Северодонецка и Лисичанска.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай.

22 июня российские захватчики временно захватили Лоскутовку и Рай-Александровку на Луганщине.

«Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отражаем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, «Стеклопластика», а также завода химического не стандартизированного оборудования. Повреждено здание II проходной «Азота». Российская армия «освобождает» Северодонецк от жизни и рабочих мест», — говорится в сообщении.