В течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Подтверждено уничтожение:

самоходной гаубицы «Мста-С»,

23 мм зенитной установки,

тягача,

4 единиц автомобильной техники,

а также 2 складов боеприпасов в Херсонской области.

Окончательные вражеские потери уточняются.

Также продолжается операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Напомним, аналики Военно-морских сил Германии считают, что в следующие недели Россия не будет пытаться атаковать причернорморские города Украины с воды.