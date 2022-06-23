В течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтверждено уничтожение:
Окончательные вражеские потери уточняются.
Также продолжается операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Напомним, аналики Военно-морских сил Германии считают, что в следующие недели Россия не будет пытаться атаковать причернорморские города Украины с воды.
В течение минувших суток, 22 июня, оборона юга ликвидировала 20 оккупантов и уничтожила технику россиян.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подтверждено уничтожение:
Окончательные вражеские потери уточняются.
Также продолжается операция по поражению сил и средств противника на острове Змеином. Зафиксировано попадание в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Напомним, аналики Военно-морских сил Германии считают, что в следующие недели Россия не будет пытаться атаковать причернорморские города Украины с воды.