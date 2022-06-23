В Сумской области в среду, 22 июня, взорвался на мини полицейский автомобиль, ранены двое сотрудников. Впоследствии раздался очередной взрыв, в результате чего еще пять были ранены и один человек погиб.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

— Ночь в области прошла относительно тихо - обстрелов не было. Но вчера вечером, когда в Ахтырском районе машина полицейских взорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены, — написал он.

Дмитрий Живицкий также добавил, что во время работы на месте происшествия взрывотехников и следователей произошел второй взрыв, в результате которого ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте.

Напомним, что на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.