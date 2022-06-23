В Кировоградской области волонтер организовал продажу легковых автомобилей, которые перевозили через границу под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям», — говорится в сообщении.

Волонтер создал общественную организацию и по этой схеме задекларировал на границе три легковушки, как гуманитарную помощь. Вместо этого, автомобили были доставлены местному жителю Кропивницкого.

Во Львовской области раскрыли схему ввоза из-за границы компьютерной техники, мобильных телефонов и брендовой одежды под видом гуманитарной помощи на общую сумму 70 миллионов гривен.