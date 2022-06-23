Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в город приехали врачи из бедных регионов России, чтобы зарабатывать больше денег.

Об этом он сообщил в Telegram.

«В Мариупольскую больницу скорой помощи высадился десант врачей-оккупантов. Руководитель — Бадма Башанкаев (председатель комитета Госдумы России по здравоохранению, публично призывавший «ампутировать Украину»). Преимущественно врачи из Абхазии, Чувашии и других отсталых регионов России», — написал он.

По словам Петра Андрющенко, они приехали, поскольку зарплата в Мариуполе превышает ту, которую они получают в родных городах.

Напомним, 17 июня во время визита в Киев премьера Британии Бориса Джонсона ему передали письмо 6-летнего Ильи Костушевича, эвакуированного из Мариуполя. Ребенок потерял свой дом и родных. Родители мальчика погибли во время российских ракетных ударов по городу. Из блокады Илью спасли волонтеры.