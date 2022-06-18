Вчера, 17 июня, во время визита в Киев премьера Британии Бориса Джонсона ему передали письмо 6-летнего Ильи Костушевича, эвакуированного из Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Ребенок потерял свой дом в Мариуполе и родных. Родители мальчика погибли во время российских ракетных ударов по городу. Из блокады Илью спасли волонтеры.

«Дорогой Борис Джонсон! Я хочу, чтобы скорей закончилась война, чтобы больше не умирали люди. Я хочу играть в футбол у себя в Мариуполе. Я бы хотел, чтобы у всех детей мира не было войны. Передаю привет всем детям в Британии, спасибо, что помогаете нам. Мы победим! У меня живет кошка Фрося. Отправляю Вам флаг Украины, который я нарисовал. Сильно обнимаю Вас. Илья, 6 лет», — написал мальчик.

Отметим, что вместе с оригиналом премьеру Британии вручили переведенный текст. Однако «Укрзалізниці» заверили, что он не понадобился — оказалось, что Борис читает на украинском.

Напомним, президент Владимир Зеленский, представители ОП и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности.