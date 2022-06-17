Президент Владимир Зеленский, представители ОП и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на РФ, а также гарантии безопасности.

Встреча прошла сегодня — Борис Джонсон в очередной раз посетил Киев, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

— Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству. И, конечно, нашу победу в войне за Независимость, — написал глава ОП.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.