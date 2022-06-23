Вооруженные формирования под флагом России, оккупировавшие Запорожскую АЭС, запугивают и похищают персонал ядерного объекта.

Об этом сообщает NYT.

Российские солдаты похищают рабочих и подвегают их жестоким допросам, из-за чего многие специалисты вынуждены бежать, оставляя атомную станцию без присмотра.

Украинские силы не могут начать контрнаступление и выбить россиян с АЭС, чтобы не подвергнуть риску этот район по соображениям безопасности. Вдобавок к этому российские войска вырыли вокруг станкции траншеи и поставили рядом тяжелую артиллерию. По свидетельствам местных, они усиливают репрессии в отношении рабочих, которых считают нелояльными к оккупантам.

— Людей массово похищают. Местонахождение некоторых из них неизвестно. Остальные находятся в очень тяжелых условиях: их пытают, подвергают физическому и моральному насилию, — заявил законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Сотрудники Запорожской АЭС на анонимных условияъ рассказали журналистам, что несколько дней подряд на нескольких сотрудников надевают наручники и увозят на допрос. Многие возвращаются с травами, остальные пропадают без вести. Они добавили, что на территории ядерного объекта находятся до 500 российских солдат, которые запрещают сотрудникам АЭС говорить на украинском.

— Захват станции и постепенное превращение ее в военную базу с большим количеством оружия и взрывчатых веществ равнозначен акту ядерного терроризма. Более того, русские понимают, что количество ядерного материала, которое там находится, их защищает. Украина не будет наносить удары по такому объекту, — объяснил журналистам глава «Энергоатома» Петр Котин.

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявлял, что россияне взяли на вооружение новые репрессии — грозятся убивать неугодных им мирных жителей.