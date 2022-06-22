Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне взяли на вооружение новые репрессии — грозятся убивать неугодных им мирных жителей.

Об этом сообщает УП.

Ссылаясь на свои источники, Федоров рассказал, что с момента оккупации его города россияне уже похитили более 500 человек. Последним подобным случаем стало взятие в заложники местного пастыря.

— Местные гауляйтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь, — передал избранный мэр.

Ранее сообщалось, глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко был освобожден из плена российских оккупантов. С момента похищения он пробыл там почти два месяца.