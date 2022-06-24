Город Авдеевка возле Донецка продолжает держать оборону, однако жилой фонд на четвертый месяц войны получил значительные повреждения, а население не вылазит из подвалов и бомбоубежищ.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире.

По словам начальника военной администрации, в населенном пункте осталось около двух с половиной тысяч жителей. Им предоставляют необходимый объем гумпомощи, однако выходить на улицу они не могут.

— Люди постоянно находятся в укрытиях, потому что в результате постоянных обстрелов, нет ни одного дома, который не был бы либо разрушен, либо поврежден. Это как частный сектор, так и многоквартирные дома. Они рассчитывают, что скоро наступит мир, и они смогут вернуться в собственные дома. Но эти расчеты, в данном случае, крайне опасны для их здоровья и жизни , — сообщил губернатор военного времени.

Кириленко добавил, что у россиян никак не получается продвинуться на Донецком направлении.

Как сообщалось, россияне накрыли «Градами» школу в Авдеевке.