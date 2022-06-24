Город Авдеевка возле Донецка продолжает держать оборону, однако жилой фонд на четвертый месяц войны получил значительные повреждения, а население не вылазит из подвалов и бомбоубежищ.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире.
По словам начальника военной администрации, в населенном пункте осталось около двух с половиной тысяч жителей. Им предоставляют необходимый объем гумпомощи, однако выходить на улицу они не могут.
— Люди постоянно находятся в укрытиях, потому что в результате постоянных обстрелов, нет ни одного дома, который не был бы либо разрушен, либо поврежден. Это как частный сектор, так и многоквартирные дома. Они рассчитывают, что скоро наступит мир, и они смогут вернуться в собственные дома. Но эти расчеты, в данном случае, крайне опасны для их здоровья и жизни, — сообщил губернатор военного времени.
Как сообщалось, россияне накрыли «Градами» школу в Авдеевке.
Город Авдеевка возле Донецка продолжает держать оборону, однако жилой фонд на четвертый месяц войны получил значительные повреждения, а население не вылазит из подвалов и бомбоубежищ.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире.
По словам начальника военной администрации, в населенном пункте осталось около двух с половиной тысяч жителей. Им предоставляют необходимый объем гумпомощи, однако выходить на улицу они не могут.
— Люди постоянно находятся в укрытиях, потому что в результате постоянных обстрелов, нет ни одного дома, который не был бы либо разрушен, либо поврежден. Это как частный сектор, так и многоквартирные дома. Они рассчитывают, что скоро наступит мир, и они смогут вернуться в собственные дома. Но эти расчеты, в данном случае, крайне опасны для их здоровья и жизни, — сообщил губернатор военного времени.
Как сообщалось, россияне накрыли «Градами» школу в Авдеевке.