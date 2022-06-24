В Соломенском районном суде Киева 23 июня началось подготовительное заседание по делу российского военного Михаила Романова, обвиняемого в убийстве гражданского мужчины и сексуальном насилии над женщиной.

Его дело стало первым об изнасиловании российским военным во время войны, которое направили в суд, сообщают «Ґрати».

На заседание явились прокуроры, адвокат потерпевшей Татьяна Коренчук и защитник обвиняемого Андрей Доманский.

Самого обвиняемого не было. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что Михаил Романов умер во время боевых действий, но правоохранители не нашли этому подтверждение.

Поскольку дело касается преступления против половой свободы и неприкосновенности, прокуратура и адвокат потерпевшей попросили провести процесс в закрытом режиме. Адвокат обвиняемого поддержал их.

Уже после заседания прокурор Оксана Калюс рассказала журналистам, что она подала ходатайство о вызове в суд Михаила Романова. Это необходимая формальность: если Романов не придет на заседание, у суда есть законные основания рассматривать дело без него. Судьи удовлетворили ходатайство и объявили перерыв.

Речь идет о случае в одном из сел Броварского района, когда часть Киевской области находилась под оккупацией войск РФ. Прокуроры установили, что российский военный пьяным ворвался в частный дом и застрелил хозяина. Оккупанта идентифицировали — его зовут Михаил Романов, он военный 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новогородской дивизии РФ.

По данным следствия, Михаил Романов вместе с другим российским военным неоднократно насиловал жену убитого, угрожая насилием и оружием. По данным прокуратуры, россияне угрожали и ребенку женщины, который была рядом с ней.

В настоящее время обвиняемый не задержан, его объявили в розыск. Михаил Романова заочно обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. За это грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, по состоянию на апрель 2022 года было задокументировано около 25 девушек, которых российские военные изнасиловали во время оккупации Бучи в Киевской области.