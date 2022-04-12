Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские военные изнасиловали во время оккупации Бучи в Киевской области.

Об этом она рассказала в комментарии BBC.

По ее словам, сейчас известно о примерно 25 девушках и женщинах 14-24 лет, которых неоднократно насиловали российские военные в подвале дома в Буче. Людмила Денисова отметила, что девять из пострадавших беременны.

Она сказала, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или в боты в Telegram. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку не все готовы рассказать.

— Большинство из них (пострадавших, — прим.) сейчас обращаются за психологической поддержкой, и мы не можем зафиксировать это как преступление, если они не дадут нам своих показаний, — сказала Людмила Денисова.

Если вы стали свидетелем или жертвой обстрелов или других преступлений России в Украине — сообщите об этом на государственный ресурс.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.