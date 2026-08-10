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В Николаеве горят 2 гектара парка «Дубки»

У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя, кустарников и деревьев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 2 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Из-за порывистого ветра существует угроза дальнейшего распространения огня, однако на данный момент ситуация находится под контролем.

В то же время из-за сильного задымления на прилегающей дороге затруднено движение автотранспорта. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.

У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области
У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области
У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниВ Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области

Обстановку с воздуха контролируют с помощью беспилотника. К тушению пожара также привлекли работников лесного хозяйства.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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