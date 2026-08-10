В Николаеве горят 2 гектара парка «Дубки»
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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В Николаеве спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя, кустарников и деревьев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 2 гектара.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
Из-за порывистого ветра существует угроза дальнейшего распространения огня, однако на данный момент ситуация находится под контролем.
В то же время из-за сильного задымления на прилегающей дороге затруднено движение автотранспорта. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.
Обстановку с воздуха контролируют с помощью беспилотника. К тушению пожара также привлекли работников лесного хозяйства.
Напомним, в Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.
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