В Николаеве горят 2 гектара парка «Дубки»

В Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области

В Николаеве спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя, кустарников и деревьев. Ориентировочная площадь возгорания составляет 2 гектара.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Из-за порывистого ветра существует угроза дальнейшего распространения огня, однако на данный момент ситуация находится под контролем.

В то же время из-за сильного задымления на прилегающей дороге затруднено движение автотранспорта. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения.

В Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области В Николаеве горит около 2 гектаров сухостоя. Фото: ГСЧС Николаевской области

Обстановку с воздуха контролируют с помощью беспилотника. К тушению пожара также привлекли работников лесного хозяйства.

Напомним, в Николаеве произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Во время возгорания спасатели спасли женщину и ребенка.