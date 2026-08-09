В Николаеве подросток застрял пальцем в велосипеде: на помощь пришли спасатели

Спасателям пришлось извлечь палец подростка из велосипедной рамы. Фото: ГСЧС

Сегодня, 9 августа, в Николаеве подростку понадобилась помощь спасателей. У него застрял палец между деталями велосипеда.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Спасатели выяснили, что у 14-летнего мальчика застрял указательный палец правой руки. Его зажало между элементами велосипедной рамы.

Мальчик не мог самостоятельно освободить руку, поэтому пришлось обратиться к спасателям. С помощью специального инструмента сотрудники ГСЧС осторожно освободили палец ребенка.

Ранее сообщалось, что в селе Сичавка Одесского района спасатели вытащили из колодца 38-летнего мужчину, который спустился туда, чтобы спасти кошку, и не смог самостоятельно выбраться. Инцидент произошел поздно вечером 3 августа.