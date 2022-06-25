Вид Змеиного со спутника после атаки 21 июня

Разведчик под позывным «Раша», принимавший прямое участие в успешных ударах по российским объектам на острове Змеином, заявил, что эта операция сильно деморализовала вражеский флот.

На эту тему он высказался в интервью чешским СМИ.

По словам военного, Змеиный представляет из себя участок суши стратегической значимости, с которого можно контролировать крупный участок Черного моря.

— Этот остров лежит практически на границе вод Украины и Румынии. Если Россия разместит там сильные средства ПВО, ее ракеты перекроют территорию Румынии, западной Украины и долетят до Чехии или Словакии. Они могут контролировать практически весь запад Черного моря, а если развернуть там мощные радары, то вся южная Европа окажется у них на ладони. Сегодня у них всего два ракетных комплекса ТОР и две-три машины с системами «Панцир». Эти ракеты имеют небольшую дальность и не угрожают побережью Украины. Но они могут прикрыть поставки более сильного оружия, — объяснил разведчик.

Однако нанесение ударов со стороны Украины разрушило все планы россиян и вынудило их в ужасе бежать, спрятавшись в оккупированном Крыму.

— Результатом нашей операции на острове Змеиный стало то, что все четыре российских боевых корабля, включая десантный, вернулись в порт Севастополя. Перед этим они приблизились к Одессе и пытались нас запугать. Но теперь они поняли, что у Украины есть оружие, которое может их подвергнуть опасности, поэтому они уплыли обратно в Севастопольскую бухту и боятся выходить в море, — акцентировал «Раша».

Как сообщалось, спутниковые снимки Maxar Technologies подтвердили, что атаки ВСУ от 21 июня по острову Змеиному были наверняка результативными.