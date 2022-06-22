Спутниковые снимки Maxar Technologies подтвердили, что атаки ВСУ по острову Змеиному были результативными.

Фотографии опубликовало Радио Свобода.

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Со спутника заметно, что после украинских ударов на оккупированном острове Змеином появились следы разрушений в виде выгоревших участков.

При этом были опубликованы снимки Maxar Technologies как после атаки 21 июня, так и перед ней 17 июня, когда поверхность острова была относительно чистой.

Напомним, 17 июня буксир ЧФ РФ «Василий Бех», который вез на Змеиный боеприпасы, отправился на дно после попадания двух ракет типа «Гарпун».