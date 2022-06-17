К вечеру пятницы буксир ЧФ РФ «Василий Бех» догорел и отправился на дно. Утром в него влетели ракеты «Гарпун».

Уничтожение цели подтвердил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

Он подчеркнул, что корабль не спасла российская ЗРК «ТОР», который провалил свои прямые задачи противоракетной обороны.

Комендант Одессы добавил, что украинские силы уже записали себе на счет ракетный крейсер, пару катеров, а теперь к нему прибавилось судно снабжения.

— Я уверен, что в скором времени наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль. И сможем сказать, что мы создали в черноморском флоте россии некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря, — подытожил Максим Марченко.

Ранее сообщалось, после удара по русскому буксиру «Василий Бех» было поражено 70% его экипажа. Судьба остальных — неизвестна.