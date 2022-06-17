После удара по русскому буксиру « Василий Бех» было поражено 70% его экипажа. Судьба остальных – неизвестна.

Об этом сообщили в Одесском горсовете. В настоящее время вражеские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

— Несмотря на отделку зенитно-ракетным комплексом «ТОР», буксир превращен в плавучий пожар. По предварительным данным, поражено 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна, — отметили в сообщении.

Об ударе по буксиру стало известно сегодня утром. По вражескому судну ударили, когда оно транспортировало на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота.