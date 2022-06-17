Военно-морские силы ВС Украины нанесли ракетный удар по буксиру черноморского флота РФ «Василий Бех».

Об этом сообщили в ВМС Украины.

Отмечается, что буксир вез российских военных на остров Змеиный и имел на борту ЗРК «ТОР».

— Даже наличие на борту зенитно-ракетного комплекса «ТОР» не помешало силам Украины ВС Украины демилитаризировать российских захватчиков», — говорится в сообщении.

В то же время глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подчеркнул, что украинские военные ударили по буксиру ракетами Harpoon.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения Caesar.