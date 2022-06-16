Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения Caesar.

Соответствующее заявление он сделал во время визита в Киев 16 июня, пишет издание Le Monde.

Caesar дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.

Caesar обеспечивает живучесть экипажа и удобные условия работы. Дает возможность действовать по принципу «огонь — маневр — огонь».

Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту — и высокую кучность стрельбы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.