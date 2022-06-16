Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения Caesar.
Соответствующее заявление он сделал во время визита в Киев 16 июня, пишет издание Le Monde.
Caesar дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Caesar обеспечивает живучесть экипажа и удобные условия работы. Дает возможность действовать по принципу «огонь — маневр — огонь».
Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту — и высокую кучность стрельбы.
Напомним, Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна поставит Украине шесть самоходных артиллерийских установок (САУ) нового поколения Caesar.
Соответствующее заявление он сделал во время визита в Киев 16 июня, пишет издание Le Monde.
Caesar дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага.
Caesar обеспечивает живучесть экипажа и удобные условия работы. Дает возможность действовать по принципу «огонь — маневр — огонь».
Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту — и высокую кучность стрельбы.
Напомним, Президент Владимир Зеленский на встрече с европейскими лидерами передал пакет санкционных предложений против России; Украина имеет стойкую поддержку от международной коалиции.