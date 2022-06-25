Контролируемый отвод Вооруженных Сил Украины из Северодонецка дает возможность украинской армии занять лучшие позиции для дальнейшей обороны.

Об этом заявил представитель Министерства обороны США на брифинге 24 июня, пишет Укринформ.

— Я хочу показать контекст наблюдаемого нами в Северодонецке руководимого отступления Вооруженных Сил Украины с этого места, — сказал старший чиновник Пентагона.

Он предложил вспомнить развитие событий в последние четыре месяца: России пришлось полностью пересмотреть свои первоначальные планы, которые были чрезмерно амбициозными и неумелыми.

— Они перешли от попытки наступления по многим направлениям, в которой их победили украинцы, к нынешнему сосредоточению внимания на Восточной Украине. И действительно, россияне просто дюйм за дюймом занимают здесь территорию, — сказал старший чиновник Пентагона.

Он отметил, что важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот «очень маленький, очень постепенный выигрыш».

Украинское командование, выводя ВСУ из Северодонецка, обеспечивает себе положение, в котором войска могут лучше защищаться, сказал спикер Минобороны США.

— ВСУ выполняют профессиональное, тактическое отступление, чтобы консолидировать свои силы на позициях, которые они могут лучше защитить. И я вижу, что это происходит на фоне их способности продолжать сковывать российские войска в течение очень длительного времени в очень небольшой географической области, — сказал представитель Пентагона.

Как сообщалось, ВСУ оставят Северодонецк, соответствующее решение уже принято военным командованием.