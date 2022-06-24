ВСУ оставят Северодонецк, соответствующее решение уже принято военным командованием.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона.

— К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших, — подчеркнул Сергей Гайдай.

По его словам, Северодонецк россияне обстреливают практически каждый день в течение четырех месяцев, инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Также Сергей Гайдай отметил, что со стороны Золотого и Тошковки в сторону Лисичанска продвигаются вражеские войска. В городе сложная ситуация, на его окраины приникали ДРГ, но были вытеснены. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет «Точка-У».

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке продолжаются бои, россиянам удалось захватить Николаевку.