Последняя атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке продолжаются бои. В то же время россиянам удалось захватить Николаевку.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию «Азот» и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села.

23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить.

Однако силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось завладеть Николаевкой.

Напомним, силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.