Силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Украинской авиацией по вражеским позициям нанесены за сутки 5 ударов.
Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.
Вражеская группировка состоит из экипажей 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.
Напомним, на севере Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских войск, но отступила с потерями после огневого отпора ВСУ.
Силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Украинской авиацией по вражеским позициям нанесены за сутки 5 ударов.
Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.
Вражеская группировка состоит из экипажей 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.
Напомним, на севере Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских войск, но отступила с потерями после огневого отпора ВСУ.