Силы обороны юга в течение минувших суток уничтожили больше 40 захватчиков и военную технику врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Украинской авиацией по вражеским позициям нанесены за сутки 5 ударов.

Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки — «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.

Вражеская группировка состоит из экипажей 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей.

Напомним, на севере Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских войск, но отступила с потерями после огневого отпора ВСУ.