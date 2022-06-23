На севере Херсонской области российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в тыл украинских войск, но отступила с потерями после огневого отпора ВСУ.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Украинские бойцы на рассвете также хорошо отработали удар вертолетами по одному из вражеских командно-наблюдательных пунктов и скоплению их военной техники.

За ночь подтверждено, что враг потерял 9 оккупантов, самоходную гаубицу «Мста-С» и легкий многоцелевой транспортер-тягач. Остальные потери – уточняются.

Напомним, российские оккупанты, обстреливая Николаев, недавно попали снарядами в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении города.