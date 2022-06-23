Российские оккупанты, обстреливая Николаев, недавно попали снарядами в братскую могилу солдат советской армии, погибших при освобождении города.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Прилетело от потомков… Такие дела. После победы мы там все починим и наведем порядок. А что касается остального — думаю, комментарии лишние, — написал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, Николаев сегодня, 23 июня, вновь подвергся ракетными ударам. Город был атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области.