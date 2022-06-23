Николаев сегодня, 23 июня, вновь подвергся ракетными ударам. Город был атакован 3 крылатыми ракетами наземного базирования с оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Отмечается, что попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранено одно гражданское лицо, подробности уточняются.

Напомним, российские войска 22 июня нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.

В результате попадания российских ракет сгорел склад с комплектующими материалами и фурнитурой николаевского завода по изготовлению металлопластиковых конструкций. Нанесенный ущерб подсчитать невозможно.