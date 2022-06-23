В результате попадания российских ракет сгорел склад с комплектующими материалами и фурнитурой николаевского завода по изготовлению металлопластиковых конструкций. Нанесенный ущерб подсчитать невозможно.

Об этом сообщает Суспільне.

18 июня вечером в Николаеве прозвучала серия взрывов. Две крылатые ракеты попали в завод металлопластиковых конструкций. Еще одна – в соседнее предприятие. По словам директора предприятия по изготовлению металлопластиковых конструкций Дмитрия Максимука, сила взрывов была настолько мощной, что пострадали все здания на территории — выбиты окна, рамы, упали потолки, стены потрескались.

Разрушены и офисные помещения, а после попадания ракеты в состав здание загорелось.

— Это было помещение склада для комплектующих металлопластиковых окон, он сгорел дотла. Здесь были и пена монтажная, и клей, то есть изделия, которые воспламеняются. Потушить было почти невозможно это, — говорит Дмитрий Максимук.

Когда ракеты попали в завод, на территории находились только три охранника, мужчины воспользовались правилом двух стен, бежать в укрытие времени не осталось. Они не пострадали. Разрушен также автопарк предприятия. Посчитать ущерб, нанесенный заводу российскими ракетами, пока невозможно, говорит Дмитрий Максимук.

— Даже если бы мы попытались посчитать убытки, то это просто невозможно сделать, при разборе завалов мы выявляем какие-то новые повреждения. Чтобы вы понимали, одна из таких ракет попала в нашу ОГА, а нам здесь прилетело три, — говорит он.

Несмотря на разрушения и нанесенный ущерб, предприятие свою работу не будет прекращать. Взяли кредит, чтобы продолжать работу и помогать николаевцам, чьи дома подверглись разрушениям.

— Мы уже договорились с нашими поставщиками, что они нам смогут предоставить кредит на некоторый период времени. Оборудование целое. Сейчас такое время, кроме того, что людям нужна работа, в такое тяжелое время и людям нужно закрывать все эти последствия взрывов. Просто мы не можем не работать. Мы будем бороться, пока у нас есть возможность, на своем так называемом фронте, — рассказывает директор предприятия Дмитрий Максимук.

Напомним, что днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре Никоалева. А вечером – второй удар – 5-ю «Калибрами» со стороны Херсонщины.

Также сообщалось, что российские войска 22 июня нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.