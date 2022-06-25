Вчера, 24 июня, авиация Воздушных сил ВС Украины уничтожила восемь боевых машин пехоты, склад боеприпасов и живую силу российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении, уничтожили восемь боевых машин пехоты и живую силу врага.

На южных рубежах ударная авиация Воздушных сил ударила по складу боеприпасов российских оккупантов.

Противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск уничтожила еще один российский штурмовик Су-25.

Командование Воздушных сил ВСУ отмечает, что активность вражеской авиации вокруг украинских границ не снижается. Но оккупанты применяют боевую авиацию в основном дистанционно, без вхождения в зону поражения украинской противовоздушной обороны.

Как сообщалось, сегодня ночью, 25 июня, с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.