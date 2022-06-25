Сегодня ночью, 25 июня, с территории Беларуси был нанесен массированный ракетный удар по Украине. Предварительно известно о выпуске 40 ракет.

Под удар попали Житомирская, Черниговская, Львовская, Днепропетровская области. О сильных взрывах утром также сообщалось в Николаеве. Есть информация о взрывах в Харькове.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что по окрестностям города выпущено 24 ракеты.

— Сегодня утром проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси. Их было 24, — сообщил Сергей Сухомлин.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об около 30 ракетных ударах по области.

— Сейчас есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения, — сообщил Виталий Бунечко.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о ракетном ударе по военному объекту в Яворовском районе.

— По предварительной информации, ВК «Запад» удалось сбить две ракеты. Четыре, к сожалению, долетели, — сообщил он.

Как сообщает «Беларускі Гаюн», ракеты были запущенны преимущественно с территории белорусского города Наровля.

Первый запуск был примерно в 3:45, далее в 5.35-5.38, 5:55 и 5:59.

— Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ, — говорится в сообщении

Ранее украинская разведка сообщила, что Кремль планирует подрыв жилых домов в городе Мозырь, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.