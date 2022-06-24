Кремль планирует подрыв жилых домов в городе Мозырь, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом информирует Главное управление разведки Минобороны Украины.

— По полученным данным РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций по инфраструктурным объектам и гражданскому населению. Для этого в город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным (российский олигарх, — прим.) и Шойгу (министр обороны РФ), — сказано в сообщении.

В планы этих групп, по данным разведки, входит организация серии терактов на территории Беларуси.

— То есть, будет использован сценарий аналогичный примененному в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических «чеченских боевиков». Следовательно, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. При обстреле дополнительно произойдут подрывы жилых домов, больницы и школы, — сказано в сообщении.

В случая реализации сценария Кремля, у самопровозглашенного «президента» Беларуси Александра Лукашенко не останется возможности избежать участия в войне.

Отмечается, что офицеры Белорусской армии уже начали эвакуировать свои семьи из Мозыря.

Ранее сообщалось, что на границе с Украиной сосредоточены до семи белорусских батальонов.