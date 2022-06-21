На границе Беларуси с Украиной находятся до семи белорусских батальонов.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального телемарафона, пишет «Украинская правда».

— На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это примерно 3,5-4 тысячи личного состава. Но нужно понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количества, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы, – сообщил он.

По словам Александра Мотузяника, всего армия Беларуси насчитывает 60 тысяч человек, но власти Александра Лукашенко хотят увеличить ее еще на 20 тысяч, поэтому сейчас активно вербуют белорусов в армию.

Кроме того, учитывая, что сейчас белорусская сторона предоставляет России всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться.

— По состоянию на этот день мы пока этого не видим. Но действия России, в том числе и белорусской армии, заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодняшний день. Основной удар – Луганщина, Донетчина, остальные – постоянные обстрелы, отвлечение нашего внимания, сковывание действий наших подразделений. Таким образом, они заставляют нас держать там войска. Мы прекрасно понимаем: как только мы уберем оттуда свои подразделения – они могут осуществить повторное наступление. В ближайшей перспективе мы этого не видим, но, тем не менее, мы вынуждены укреплять это направление, – сказал он.

Напомним, в Польше построили уже более 50 километров забора на границе с Беларусью. Зафиксировали также первые попытки повредить его.